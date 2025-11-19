Inscription
#Essais

Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Pierre Rigollet

Ce livre n'est pas un manuel de référence ni un livre d'autoformation. C'est un cahier d'exercices : une véritable mine d'énoncés et de corrigés conçus pour vous permettre de pratiquer, de consolider et de tester vos compétences sur Excel. Que vous soyez formateur cherchant de nouveaux exercices à proposer à vos stagiaires ou utilisateur d'Excel désireux d'approfondir ses connaissances, vous trouverez ici une ressource indispensable. Bien qu'il s'adresse prioritairement aux personnes connaissant au moins déjà les fonctions essentielles du logiciel, il vous guidera pour revoir les bases ou explorer les fonctions avancées d'Excel, y compris les nouveautés de la version Microsoft 365 (compatible avec Excel 2024). Les exercices couvrent un large éventail de sujets et sont regroupés par thèmes : Conception, mise en forme et impression de tableaux. Fonctions de calcul variées (statistiques, logiques, calculs de dates et heures, calculs matriciels, fonctions de consultation et de texte...). Consolidation des données et simulations (valeur cible, scénario, solveur). Construction de graphiques et 3D Maps - Tableaux de données, tableaux et graphiques croisés dynamiques et références structurées. Fonctions avancées et nouveautés d'Excel, notamment en ce qui concerne les tableaux propagés - Intelligence artificielle avec Excel (ChatGPT et Copilot) Chaque exercice vous indique clairement les objectifs à atteindre et les fonctions nécessaires à son exécution. Il ne vous restera plus qu'à télécharger les fichiers nécessaires et à vous lancer : devenez un expert d'Excel par la pratique !

Par Pierre Rigollet
Chez Editions ENI

|

Auteur

Pierre Rigollet

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Pierre Rigollet

Paru le 19/11/2025

350 pages

Editions ENI

25,50 €

9782409052033
