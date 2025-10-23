Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

La cuisine de Noël

Marmiton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La magie des fêtes est dans l'assiette ! Marre du chapon de Noël, de la traditionnelle bûche et des huîtres en entrée ? Mettez des paillettes directement dans votre repas avec ces recettes de Noël simples à préparer, validées par la communauté Marmiton et à déguster en famille pour passer des fêtes dont vos papilles se souviendront pendant longtemps ! Les 60 recettes de ce délicieux ouvrage apporteront des cadeaux à vos convives avant l'heure ! Bûche aux trois chocolats, saumon gravlax ou omelette crémeuse aux truffes : la magie de Noël est dans l'assiette ! En bonus, retrouvez nos pages inédites sur les accords mets/vins ou encore nos recettes et astuces anti-gaspi pour ne pas gâcher les restes des fêtes !

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Menus de fête, réceptions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La cuisine de Noël par Marmiton

Commenter ce livre

 

La cuisine de Noël

Marmiton

Paru le 23/10/2025

144 pages

Michel Lafon

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749962993
9782749962993
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.