Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Boris Noro

ActuaLitté
"Ce coffret de deux livres vous guide pour passer des fondamentaux de l'analyse de données avec Excel à la maîtrise avancée de la Business Intelligence (BI). Découvrez comment transformer vos données brutes en insights stratégiques en utilisant les fonctionnalités d'Excel les plus adaptées à chaque cas : d'une part, les fonctions avancées d'Excel, les calculs matriciels, les tableaux croisés dynamiques et les outils d'audit ; d'autre part, les outils de BI nativement inclus dans Excel, tels que Power Pivot, Power Query et le langage DAX. Ce coffret vous aidera également à décupler votre efficacité en intégrant Copilot (l'intelligence artificielle de Microsoft) aux différents aspects de l'analyse. Le livre de la collection Référence Bureautique : Excel (versions 2024 et Microsoft 365) Ce guide pratique vous présente dans le détail les différentes fonctions du célèbre tableur Microsoft® Excel ; il a été rédigé avec la version 2024 d'Excel et présente également les spécificités de la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365. Il s'adresse à toute personne désirant découvrir et approfondir l'ensemble de ses fonctionnalités... Le livre de la collection Solutions Business : Business Intelligence avec Excel et Copilot - Des données brutes à l'analyse stratégique (3e édition) Dans un monde professionnel où la donnée est reine, l'intelligence artificielle (IA) et la business intelligence (BI) deviennent des outils incontournables pour la prise de décision stratégique. Cet ouvrage est un guide qui démystifie l'utilisation de l'IA et de la BI pour les utilisateurs non informaticiens, en se concentrant sur le logiciel le plus accessible et le plus utilisé dans le monde professionnel : Excel... "

Par Boris Noro
Chez Editions ENI

Auteur

Boris Noro

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Boris Noro

Paru le 19/11/2025

1029 pages

Editions ENI

45,95 €

ActuaLitté
9782409052019
