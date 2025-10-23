La nouvelle édition illustrée et augmentée du best-seller féministe Le Coût de la virilité ! La violence masculine est omniprésente et coûteuse pour la société. En France, les hommes représentent 96 % des personnes incarcérées, 84 % des auteurs d'accidents de la route mortels, 86 % des mis en cause pour meurtre, 97 % des auteurs de violences sexuelles... La liste est longue, et elle a surtout un coût : 95 milliards d'euros , la dépense annuelle de l'Etat français pour mobiliser tous les services publics en réponse à ces délits. Quelle est la cause de cette surreprésentation ? Quelles sont les conséquences de la virilité érigée en idéologie dominante ? Quelles solutions pour transformer ce système, néfaste à tous les niveaux ? En explorant toutes les sphères de la société et en faisant appel à l'Histoire, Lucile Peytavin nous propose un voyage en Virilité, pour comprendre d'où viennent ces comportements à risque et comment y remédier. Cette version graphique et illustrée, lumineuse et faussement naïve, met en scène les chiffres édifiants avancés par l'autrice et nous donne à voir d'une manière nouvelle, plus franche et plus évidente, tout ce qui se cache dans son étude. Un autre moyen pour faire prendre conscience de ce coût de la virilité, capter l'attention d'un public élargi et l'amener à découvrir ce livre, essentiel à tous les niveaux. " Lucile Peytavin a accompli une tâche colossale. " Cosmopolitan