Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'art moderne des pays scandinaves

Serge Fauchereau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous l'appellation de "scandinaves", nous avons réuni cinq pays, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, dont l'histoire, la culture, la langue et les moeurs sont aussi semblables que différentes. Cet ouvrage propose une histoire complète de l'art plastique moderne de chaque pays selon son originalité propre et ses relations avec ses voisins mais également avec le reste de l'art mondial. L'auteur, Serge Fauchereau, s'arrête sur la carrière et l'oeuvre de peintres et de sculpteurs des plus célèbres aux plus méconnus tels Vilhelm Hammershoi et Franciska Clausen, Akseli Gallen-Kallela et Fanny Churberg, Gerdur Helgadóttir et Finnur Jónsson, Edvard Munch et Harriet Backer, Hilma af Klint et Anders Zorn. Des années 1870 aux années 1950, L'Art moderne des pays scandinaves offre un parcours où originalité et tradition sont entremêlés, et met en lumière la grande et ancienne présence des artistes femmes dans ces pays où les droits des femmes ont très tôt été défendus.

Par Serge Fauchereau
Chez Flammarion

|

Auteur

Serge Fauchereau

Editeur

Flammarion

Genre

Art du XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'art moderne des pays scandinaves par Serge Fauchereau

Commenter ce livre

 

L'art moderne des pays scandinaves

Serge Fauchereau

Paru le 15/10/2025

464 pages

Flammarion

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080467546
9782080467546
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.