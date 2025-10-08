Sous l'appellation de "scandinaves", nous avons réuni cinq pays, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, dont l'histoire, la culture, la langue et les moeurs sont aussi semblables que différentes. Cet ouvrage propose une histoire complète de l'art plastique moderne de chaque pays selon son originalité propre et ses relations avec ses voisins mais également avec le reste de l'art mondial. L'auteur, Serge Fauchereau, s'arrête sur la carrière et l'oeuvre de peintres et de sculpteurs des plus célèbres aux plus méconnus tels Vilhelm Hammershoi et Franciska Clausen, Akseli Gallen-Kallela et Fanny Churberg, Gerdur Helgadóttir et Finnur Jónsson, Edvard Munch et Harriet Backer, Hilma af Klint et Anders Zorn. Des années 1870 aux années 1950, L'Art moderne des pays scandinaves offre un parcours où originalité et tradition sont entremêlés, et met en lumière la grande et ancienne présence des artistes femmes dans ces pays où les droits des femmes ont très tôt été défendus.