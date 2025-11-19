Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Iwamoto Senpai Tome 3

Hiroshi Shiibashi, Emile Goulot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Iwamoto s'enfonce dans une forêt truffée de statues bouddhiques, conçues pour empêcher les sorcières britanniques de capturer un détenteur d'un pouvoir surnaturel capable de dupliquer les corps. Mais il est trop tard : devancé, il se retrouve à la merci d'une puissance inconnue. Sa contre-attaque se heurte aux assauts implacables de renforts anglais, qui le poussent dans ses derniers retranchements... Iwamoto lutte pour sa survie. Mais alors que tout semble perdu, une personne qu'il n'aurait jamais imaginé croiser apparaît soudain devant lui. La bataille contre l'Empire britannique, la plus grande puissance militaire, est lancée !

Par Hiroshi Shiibashi, Emile Goulot
Chez Mangetsu

|

Auteur

Hiroshi Shiibashi, Emile Goulot

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iwamoto Senpai Tome 3 par Hiroshi Shiibashi, Emile Goulot

Commenter ce livre

 

Iwamoto Senpai Tome 3

Hiroshi Shiibashi trad. Emile Goulot

Paru le 19/11/2025

192 pages

Mangetsu

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382815649
9782382815649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.