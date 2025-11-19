Iwamoto Senpai Tome 3

Iwamoto s'enfonce dans une forêt truffée de statues bouddhiques, conçues pour empêcher les sorcières britanniques de capturer un détenteur d'un pouvoir surnaturel capable de dupliquer les corps. Mais il est trop tard : devancé, il se retrouve à la merci d'une puissance inconnue. Sa contre-attaque se heurte aux assauts implacables de renforts anglais, qui le poussent dans ses derniers retranchements... Iwamoto lutte pour sa survie. Mais alors que tout semble perdu, une personne qu'il n'aurait jamais imaginé croiser apparaît soudain devant lui. La bataille contre l'Empire britannique, la plus grande puissance militaire, est lancée !