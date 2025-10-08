Asie sucrée

Voyagez avec plus de 100 recettes sucrées rassemblées dans un même ouvrage par l'expert du "hacking" en cuisine. Sa sélection couvre une grande partie du territoire asiatique : Japon, Chine, Corée, Vietnam, Thaïlande, Inde, Philippines... Des grands classiques aux recettes plus confidentielles, Bernard Laurance les a toutes testées et adaptées pour pouvoir les refaire à la maison. Et pour celles qui nécessitent un petit tour de main, il propose les explications en pas à pas. Mochis, gâteaux de lune, dorayaki, bubble tea, sablés à la noix de cajou, gâteau à l'ube, cookies thé vert matcha, panna cotta sésame noir, riz au lait indien, beignets de banane... Découvrez les douces saveurs sucrées d'Asie !