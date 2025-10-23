Inscription
#Essais

Le Japon autrement

Aimie Eliot

ActuaLitté
Le Japon attire chaque année des millions de visiteurs, fascinés par ses temples centenaires, ses cerisiers en fleurs ou ses quartiers futuristes. Mais que sait-on vraiment de l'archipel une fois passé le filtre des clichés touristiques ? Le Japon autrement est une invitation à s'émerveiller différemment, à emprunter des chemins de traverse. De la richesse insoupçonnée du miso aux mille visages du mochi, en passant par l'effervescence des kissaten, le Japon se raconte aussi dans l'assiette. Découvrez le théâtre de marionnettes bunraku, les bains publics sento en voie de disparition ou les bibliothèques signées par des architectes stars. Partez à la rencontre des Aïnous, peuple autochtone récemment reconnu, et des "petites Kyoto", ces villes-soeurs de l'ancienne capitale qui conservent un charme discret. Illustrations, photographies et récits immersifs : cet ouvrage dévoile un Japon inattendu, souvent méconnu, qui ne manquera pas de vous surprendre ! Un autre Japon est possible - et il se révèle page après page, au gré des ces 40 thématiques à piocher et à savourer !

Gallimard Loisirs

Paru le 23/10/2025

204 pages

28,00 €

9782742468591
