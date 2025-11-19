Max Fridman - Format roman graphique - Tome 03

Quand la fuite est l'unique espoir... Vienne, 1938. L'Autriche occupée est annexée par l'Allemagne nazie. Les Chemises brunes, qui terrorisaient déjà les citoyens d'origine juive, s'en prennent désormais à la population au grand jour avec l'aval de la police. Depuis sa belle maison, la famille Meyer assiste incrédule à cette vague de brutalité. Le père, Franz, cultivé et optimiste, est convaincu que son pays ne se résoudra pas à subir en silence. Ses enfants n'en sont pas aussi convaincus. Sa fille Myriam est bientôt licenciée, et Franz lui-même se retrouve vite interdit d'exercer. Les lois se durcissent, la stratégie de terreur prend de l'ampleur et, bien qu'un gradé du régime, von Trudhof, tente d'aider la famille, la situation empire. Quand la menace nazie arrive à leur porte, il est plus que temps de demander de l'aide à un vieil ami : Max Fridman. Ce dernier n'a qu'une mission : faire passer les Meyer en Suisse. Une fois à Genève, tout le monde sera en sécurité. Mais comment procéder ? Le Reich ne délivre plus de visas, les contrôles d'identité deviennent systématiques et Max lui-même est surveillé de près... C'est le début d'un jeu dangereux où Max devra avancer ses pions dans l'ombre. Les SS soupçonnent les Meyer et n'attendent qu'une occasion pour les arrêter. Dans une ville où règne la peur et la délation, le temps est compté... A l'occasion de la parution de cette nouvelle aventure de Max Fridman - la première depuis 2008 ! -, les éditions Glénat proposent une réédition de l'intégralité de la série en format roman graphique. Dans ce nouvel album où espionnage, diplomatie et manipulation se confrontent, Vittorio Giardino retrouve l'alchimie entre un scénario réglé comme une horloge et un dessin d'une grande pureté, pour un récit sous tension digne des meilleurs romans de Graham Greene, qui revient sur une des périodes les plus sombres de l'Histoire...