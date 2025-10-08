A l'aube de l'été 1961, le calme règne dans la petite province néerlandaise d'Overijssel. Les cratères des bombes ont été comblés et la guerre n'est plus qu'un lointain souvenir. Habitant seule la demeure de sa mère défunte, Isabel mène une vie bien réglée, à la monotonie rigide. Jusqu'au jour où son frère lui impose d'héberger quelque temps sa nouvelle conquête. Légère et enjouée, Eva est l'antithèse d'Isabel. Elle prend vite ses aises dans sa maison malgré l'animosité affichée de la maîtresse des lieux. Et quand Isabel remarque que des objets disparaissent, son agacement vire à la paranoïa. Au coeur d'un été brûlant, alors que la tension monte entre les deux femmes, l'obsession furieuse d'Isabel pour Eva glisse vers le point de bascule qui fera chavirer leurs existences. Huis clos haletant, Dans sa maison est un premier roman virtuose et sensuel, porté par deux héroïnes inoubliables. Sondant la part secrète en chaque être, il fait ondoyer les élans du coeur au gré des méandres de l'Histoire.