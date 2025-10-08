Mes recettes de famille

Dans un monde ultra-digitalisé, revenir au papier, c'est renouer avec l'authenticité. Ce coffret deviendra l'endroit parfait pour conserver et transmettre votre patrimoine intime et gustatif. Pensé comme des cartes à remplir, il vous invite à réunir les plats emblématiques de votre famille, à noter vos petites astuces, les variantes secrètes, les anecdotes autour des repas partagés et vos meilleurs souvenirs autour de ces tablées. Prenez le temps, fiche après fiche, d'y retranscrire vos meilleures réalisations et faites de ce coffret un intemporel de votre histoire familiale. Chargé de mémoire et d'émotions il devient un indispensable à transmettre aux génération futures.