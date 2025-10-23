Ce volume regroupe les romans d'apprentissage d'Unamuno. Pas de paix hors la guerre (1897) décrit la ville de Bilbao assiégée en1874 par les troupes carlistes (favorables à l'infant Carlos, à la monarchieabsolue) face aux troupes légitimistes (défendant la reine Isabel II, lamonarchie constitutionnelle). Siège d'autant plus dur qu'il fut l'ultime conflitmajeur d'une guerre civile qui dura de 1833 à 1876, entrecoupée de paixinvariablement boiteuses. Unamuno met en scène trois jeunes gens qui ont étéélevés ensemble : le premier s'engage pour défendre Bilbao sans cesse bombardée, le deuxième suit les assaillants carlistes, et le troisième (double de l'auteur)refuse de choisir son camp. Ce roman historique est l'occasion pour Unamuno dedécrire le parcours de ces jeunes et dresse le portrait détaillé de troisEspagne irréconciliables. Une première traduction peu rigoureuse, etpassée inaperçue, du roman a paru au Canada sous le titre de Paix dans la guerre(trad. L. Jolicoeur, Editions du Beffroi, 1988). Notre traduction est enrichied'une importante présentation et d'un appareil critique à la fois philosophiqueset historiques. Le règne de l'homme (1898), inédit, se présentecomme la biographie d'un étudiant en philosophie, Eugenio Rodero (autre doublede l'auteur), à l'heure des grandes décisions. Court récit de crise intense, dela perte de la foi de son enfance, parfois agressive, imprégné de l'anarchismed'un Stirner et de la table rase d'un Nietzsche.