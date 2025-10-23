Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Pas de paix hors la guerre

Miguel de Unamuno, Yves Roullière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce volume regroupe les romans d'apprentissage d'Unamuno. Pas de paix hors la guerre (1897) décrit la ville de Bilbao assiégée en1874 par les troupes carlistes (favorables à l'infant Carlos, à la monarchieabsolue) face aux troupes légitimistes (défendant la reine Isabel II, lamonarchie constitutionnelle). Siège d'autant plus dur qu'il fut l'ultime conflitmajeur d'une guerre civile qui dura de 1833 à 1876, entrecoupée de paixinvariablement boiteuses. Unamuno met en scène trois jeunes gens qui ont étéélevés ensemble : le premier s'engage pour défendre Bilbao sans cesse bombardée, le deuxième suit les assaillants carlistes, et le troisième (double de l'auteur)refuse de choisir son camp. Ce roman historique est l'occasion pour Unamuno dedécrire le parcours de ces jeunes et dresse le portrait détaillé de troisEspagne irréconciliables. Une première traduction peu rigoureuse, etpassée inaperçue, du roman a paru au Canada sous le titre de Paix dans la guerre(trad. L. Jolicoeur, Editions du Beffroi, 1988). Notre traduction est enrichied'une importante présentation et d'un appareil critique à la fois philosophiqueset historiques. Le règne de l'homme (1898), inédit, se présentecomme la biographie d'un étudiant en philosophie, Eugenio Rodero (autre doublede l'auteur), à l'heure des grandes décisions. Court récit de crise intense, dela perte de la foi de son enfance, parfois agressive, imprégné de l'anarchismed'un Stirner et de la table rase d'un Nietzsche.

Par Miguel de Unamuno, Yves Roullière
Chez La tête en l'air

|

Auteur

Miguel de Unamuno, Yves Roullière

Editeur

La tête en l'air

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pas de paix hors la guerre par Miguel de Unamuno, Yves Roullière

Commenter ce livre

 

Pas de paix hors la guerre

Miguel de Unamuno trad. Yves Roullière

Paru le 23/10/2025

400 pages

La tête en l'air

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487782020
9782487782020
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.