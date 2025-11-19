Inscription
#Imaginaire

Yvain, le chevalier au lion - Tome 03

Clotilde Bruneau, Didier Poli, Diego Oddi, Luc Ferry

ActuaLitté
Comment reconquérir le coeur de sa dame ? Accompagné de son fidèle lion, Yvain multiplie les exploits en chemin pour accomplir sa quête : retrouver sa dame, Laudine. Et il va prouver une nouvelle fois sa bravoure à la cour du roi Arthur, en affrontant sire Gauvain pour trancher la querelle opposant deux soeurs ! Pourtant, malgré les maintes épreuves endurées et l'admiration que ses exploits suscitent sur son passage, Yvain inlassablement reprend la route. C'est à la fontaine magique que le chevalier au lion va bientôt croiser Lunette, la dame de compagnie de Laudine. Lunette, qui pourrait habilement oeuvrer en faveur de leur réconciliation, en incitant sa maîtresse à rencontrer le héros anonyme pour en faire le protecteur de la fontaine... Cette épopée initiatique, qui mêle amour courtois et aventures chevaleresques, s'achève avec ce troisième tome, retranscription fidèle du roman de Chrétien de Troyes.

Par Clotilde Bruneau, Didier Poli, Diego Oddi, Luc Ferry
Chez Glénat

|

Auteur

Clotilde Bruneau, Didier Poli, Diego Oddi, Luc Ferry

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Yvain, le chevalier au lion - Tome 03

Clotilde Bruneau, Didier Poli

Paru le 14/01/2026

48 pages

Glénat

15,50 €

9782344060797
