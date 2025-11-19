Yvain, le chevalier au lion - Tome 03

Comment reconquérir le coeur de sa dame ? Accompagné de son fidèle lion, Yvain multiplie les exploits en chemin pour accomplir sa quête : retrouver sa dame, Laudine. Et il va prouver une nouvelle fois sa bravoure à la cour du roi Arthur, en affrontant sire Gauvain pour trancher la querelle opposant deux soeurs ! Pourtant, malgré les maintes épreuves endurées et l'admiration que ses exploits suscitent sur son passage, Yvain inlassablement reprend la route. C'est à la fontaine magique que le chevalier au lion va bientôt croiser Lunette, la dame de compagnie de Laudine. Lunette, qui pourrait habilement oeuvrer en faveur de leur réconciliation, en incitant sa maîtresse à rencontrer le héros anonyme pour en faire le protecteur de la fontaine... Cette épopée initiatique, qui mêle amour courtois et aventures chevaleresques, s'achève avec ce troisième tome, retranscription fidèle du roman de Chrétien de Troyes.