Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

La psychologie secrète des chats

Elena Angeli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Capricieux, peu sociable, secret, hautain vis-à-vis des humains et de ses congénères, le chat n'a pas toujours eu bonne presse. Pourtant, il a conquis son public puisque c'est le premier animal de compagnie en France. En dépit de son imprévisibilité (ou peut-être grâce à elle), les amoureux des chats se délectent de sa compagnie, et les candidats à l'adoption sont de plus en plus nombreux. Pour autant, au quotidien, cohabiter avec un chat n'est pas simple et il est nécessaire d'être un peu psychologue. Elena Angeli, la psy des chats, décrypte les comportements et la psyché de notre félin domestique, du pourquoi du marquage répétitif aux crises de nerfs incompréhensibles en passant par l'attaque imprévisible de nos chevilles. Elle répond à toutes nos questions et livre tous les conseils pratiques et comportementaux pour organiser son territoire (c'est-à-dire votre lieu de vie) et vous permettre de vous épanouir ensemble.

Par Elena Angeli
Chez Eyrolles

|

Auteur

Elena Angeli

Editeur

Eyrolles

Genre

Elevages domestiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La psychologie secrète des chats par Elena Angeli

Commenter ce livre

 

La psychologie secrète des chats

Elena Angeli

Paru le 23/10/2025

Eyrolles

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021572
9782416021572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.