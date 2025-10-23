La psychologie secrète des chats

Capricieux, peu sociable, secret, hautain vis-à-vis des humains et de ses congénères, le chat n'a pas toujours eu bonne presse. Pourtant, il a conquis son public puisque c'est le premier animal de compagnie en France. En dépit de son imprévisibilité (ou peut-être grâce à elle), les amoureux des chats se délectent de sa compagnie, et les candidats à l'adoption sont de plus en plus nombreux. Pour autant, au quotidien, cohabiter avec un chat n'est pas simple et il est nécessaire d'être un peu psychologue. Elena Angeli, la psy des chats, décrypte les comportements et la psyché de notre félin domestique, du pourquoi du marquage répétitif aux crises de nerfs incompréhensibles en passant par l'attaque imprévisible de nos chevilles. Elle répond à toutes nos questions et livre tous les conseils pratiques et comportementaux pour organiser son territoire (c'est-à-dire votre lieu de vie) et vous permettre de vous épanouir ensemble.