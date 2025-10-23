Entrepreneur dès l'âge de 20 ans, Romain Dian se retrouve quelques années plus tard à la tête d'un petit empire dans le monde de la nuit parisienne. Shooté à l'adrénaline, à l'ambition et à l'hyper-action, il pense avoir réussi ce qui lui tient le plus à coeur, lorsqu'à 30 ans, il est rattrapé par des questionnements plus profonds. Il plonge alors dans une véritable crise existentielle et finit par prendre un vol pour l'Amazonie. Ce vol qui changera sa vie. Accueilli par un chaman qui l'héberge sur un hamac, il veut se nettoyer. Mais surtout, il veut comprendre. Que s'est-il passé ? Comment en est-il arrivé là ? Quel est le sens de la vie ? Le pourquoi de l'existence ? Il découvre l'ayahuasca, la fameuse plante sacrée, médecine millénaire qui lui ouvre les portes de l'âme et de l'esprit. Une quête spirituelle profonde et transformatrice s'impose alors à lui. Un chemin intérieur de quatre années qui le mène à suivre l'enseignement d'un maître spirituel, vivre dans un ashram en Inde, explorer le yoga, le tantra, l'ayurveda et les sagesses ancestrales... Loin d'être une leçon d'humanité, ce livre est le simple témoignage d'une expérience humaine. Véritable épopée dans la veine de grands livres comme Mange, prie, aime, il nous embarque avec humilité, humour et tendresse au plus profond de nous-mêmes. Un récit que nous ne pourrez plus lâcher.