#Imaginaire

Le chant de Susannah

Stephen King, Marie de Prémonville

La vallée de La Calla désormais apaisée, Roland et ses amis doivent reprendre leur quête. Susannah manquant à l'appel, c'est tout le ka-tet qui est en danger, suspendu entre fiction et réalité. Accompagnés du Père Callahan, les pistoleros n'ont d'autre choix que de franchir à nouveau la porte de la Grotte des Voix. Leur but ? Arracher la rose aux mains des suppôts du Roi Cramoisi... et sauver leur soeur d'armes, possédée par la démoniaque Mia et enceinte d'une créature redoutable qui pourrait bien changer la face de l'univers. Mais sur la route de l'énigmatique Tour Sombre, dont dépend le salut de tous les mondes, se trouve un bien étrange écrivain démiurge...

Par Stephen King, Marie de Prémonville
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Marie de Prémonville

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Le chant de Susannah

Stephen King trad. Marie de Prémonville

Paru le 14/01/2026

576 pages

J'ai lu

10,00 €

9782290424957
