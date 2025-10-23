Ce livre rassemble 50 recettes les plus emblématiques de l'émission C'est du blege (RTBF), sélectionnées parmi les plats préférés des téléspectateurs. Au fil des pages, vous redécouvrirez le meilleur du patrimoine culinaire belge, revisité avec élégance et simplicité par Gerald Watelet : des classiques indémodables, toujours avec cette petite touche en plus qui fait toute la différence. De l'entrée au dessert, chaque recette est un hommage au terroir belge, à partager en toute convivialité : les incontournables asperges à la flamande, la généreuse salade de crevettes grises, les carbonnades flamandes mijotées à la bière, le vol-au-vent comme chez grand-mère, la terrine de canard aux pruneaux et pistaches, le filet américain-frites version Gerald, ou encore le stoemp carottes-saucisse réconfortant. Dans la cuisine de Gerald Watelet n'est pas qu'un livre de recettes : c'est une invitation à cuisiner avec le coeur, à retrouver le plaisir du "bien manger" et à transmettre l'amour de la cuisine belge, dans ce qu'elle a de plus vrai et de plus savoureux.