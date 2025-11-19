Inscription
#Imaginaire

Les Loups de la Calla

Stephen King, Marie de Prémonville

Roland et ses amis pistoleros, désormais indéfectiblement liés, continuent de cheminer le long du Sentier du Rayon. C'est là que des émissaires de la vallée de La Calla - un prêtre défroqué au passé mouvementé, trois fermiers et un robot géant - viennent les trouver et leur demandent assistance : les Loups de Tonnefoudre, des créatures monstrueuses qui arrachent les enfants à leurs familles pour les renvoyer décérébrés, déciment la communauté. Les pistoleros sauront-ils voir que, s'ils épousent la cause de La Calla, ils pourront se rapprocher bien plus qu'ils ne le croient de leur but ultime, la Tour Sombre et ses mystères ?

Par Stephen King, Marie de Prémonville
Chez J'ai lu

|

Auteur

Stephen King, Marie de Prémonville

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

Les Loups de la Calla

Stephen King trad. Marie de Prémonville

Paru le 14/01/2026

672 pages

J'ai lu

11,00 €

9782290424940
