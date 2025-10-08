500 chefs-d'oeuvre à la loupe

Quels personnages se cachent derrière les Ménines de Vélasquez ? Quels sont les motifs et les couleurs récurrents dans les tableaux de Matisse ? Que signifient les couleurs utilisées par les peintres de la Renaissance ? Y a-t-il un sens dans les compositions des tableaux de Degas ou Manet ? A travers des analyses de détails, découvrez les secrets de composition et de construction des tableaux iconiques, la symbolique des couleurs, des paysages, des vêtements, et ce qui se dissimule derrière chaque portrait. Plus de 500 tableaux, décryptés à la loupe, détail par détail, pour mieux comprendre les plus grandes oeuvres de l'histoire de l'art.