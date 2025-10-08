Inscription
Les 100 merveilles du monde à couper le souffle

Chaque année, la liste des sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco s'enrichit de biens d'une beauté aussi saisissante que fragile. De la Cité interdite en Chine à Pétra en Jordanie, du parc national de Yellowstone aux Dolomites italiennes, du mont Fuji aux temples de Thaïlande, ce livre vous emmène sur les traces des merveilles que la nature et l'homme ont créées, témoins de l'histoire souvent millénaire de lieux à couper le souffle. La Vallée des rois, Olympie, Jérusalem, les chutes d'Iguaçu, la Grande barrière de corail, les palais autrichiens... tous ces lieux éblouissent par leur architecture étonnante, les chefs-d'oeuvre qu'ils recèlent, l'histoire qu'ils racontent. Ceux-ci, pourtant, sont en partie menacés par les guerres ou le changement climatique. Ce livre leur rend aussi hommage.

Paru le 08/10/2025

224 pages

25,00 €

9782036083424
