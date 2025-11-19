Inscription
#Polar

Esprit es-tu là ?

Agatha Christie

Le Flambeau (1933) : Une maison hantée, une religieuse qui tue à distance, un meurtre futur reflété dans un miroir, un signal rouge qui s'allume en nous en cas de danger... douze nouvelles d'Agatha Christie plus "fantastiques" que policières... La nuit qui ne finit pas (1967) : C'est sur le "Champ du gitan" que Michael Rogers a décidé de construire la maison de ses rêves et d'y vivre avec Ellie, l'amour de sa vie, qu'il vient d'épouser. Mais les mauvaises langues affirment que des romanichels ont jeté un sort sur cette lande qui fait face à la mer. Sorcellerie, magie, superstitions... la reine du crime et de la logique triomphante a préféré convoquer les esprits, des forces invisibles et maléfiques, pour nous faire frissonner.

Par Agatha Christie
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Esprit es-tu là ?

Agatha Christie

Paru le 19/11/2025

574 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

9782253940067
