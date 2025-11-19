Esprit es-tu là ?

Le Flambeau (1933) : Une maison hantée, une religieuse qui tue à distance, un meurtre futur reflété dans un miroir, un signal rouge qui s'allume en nous en cas de danger... douze nouvelles d'Agatha Christie plus "fantastiques" que policières... La nuit qui ne finit pas (1967) : C'est sur le "Champ du gitan" que Michael Rogers a décidé de construire la maison de ses rêves et d'y vivre avec Ellie, l'amour de sa vie, qu'il vient d'épouser. Mais les mauvaises langues affirment que des romanichels ont jeté un sort sur cette lande qui fait face à la mer. Sorcellerie, magie, superstitions... la reine du crime et de la logique triomphante a préféré convoquer les esprits, des forces invisibles et maléfiques, pour nous faire frissonner.