Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Kafka

Régis Quatresous, Reiner Stach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Autant qu'un récit de formation, ce troisième et dernier volume, consacré aux années 1883 à 1911, est le portrait d'une ville et d'une époque. La ville : Prague, avec ses tensions historiques de plus en plus brûlantes entre Allemands et Tchèques, qui placent les Juifs entre le marteau et l'enclume. L'époque : le tournant du xxe siècle, où la montée des conflits sociaux, des idéologies et de l'antisémitisme, les bouleversements intellectuels, scientifiques et technologiques font peu à peu tomber les structures anciennes. C'est au milieu de ces ruptures que naît et grandit Franz Kafka, enfant isolé pris entre les relations difficiles avec son père et la pression de l'autorité scolaire. Il trouve dans l'écriture une échappatoire. De son premier projet de roman à l'ouverture décisive de son journal, on voit ici, au fil d'une narration virtuose, Franz devenir Kafka. Une référence incontournable pour quiconque veut plonger intensément dans l'oeuvre et le parcours de l'auteur du Château. Nicolas Weill, Le Monde des livres. Prix Médicis essai. Traduit de l'allemand par Régis Quatresous.

Par Régis Quatresous, Reiner Stach
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Régis Quatresous, Reiner Stach

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kafka par Régis Quatresous, Reiner Stach

Commenter ce livre

 

Kafka

Reiner Stach trad. Régis Quatresous

Paru le 19/11/2025

936 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253249269
9782253249269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.