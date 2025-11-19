Autant qu'un récit de formation, ce troisième et dernier volume, consacré aux années 1883 à 1911, est le portrait d'une ville et d'une époque. La ville : Prague, avec ses tensions historiques de plus en plus brûlantes entre Allemands et Tchèques, qui placent les Juifs entre le marteau et l'enclume. L'époque : le tournant du xxe siècle, où la montée des conflits sociaux, des idéologies et de l'antisémitisme, les bouleversements intellectuels, scientifiques et technologiques font peu à peu tomber les structures anciennes. C'est au milieu de ces ruptures que naît et grandit Franz Kafka, enfant isolé pris entre les relations difficiles avec son père et la pression de l'autorité scolaire. Il trouve dans l'écriture une échappatoire. De son premier projet de roman à l'ouverture décisive de son journal, on voit ici, au fil d'une narration virtuose, Franz devenir Kafka. Une référence incontournable pour quiconque veut plonger intensément dans l'oeuvre et le parcours de l'auteur du Château. Nicolas Weill, Le Monde des livres. Prix Médicis essai. Traduit de l'allemand par Régis Quatresous.