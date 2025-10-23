Inscription
#Roman étranger

La librairie hantée

Oscar Lalo, Christopher Morley

ActuaLitté
La suite de La librairie ambulante, un classique américain traduit pour la première fois en France. Un chant d'amour aux libraires, à la littérature et à ses pouvoirs. La suite de La Librairie ambulante , classique de la littérature anglo-saxonne, publiée pour la première fois en langue française. Roger et Helen Miffin, après avoir parcouru la Nouvelle-Angleterre dans leur librairie ambulante, décident de s'installer à Brooklyn pour ouvrir leur commerce de livres. Mais rapidement, des phénomènes curieux se déroulent dans cette ambiance feutrée à l'odeur de tabac. Et le propriétaire semble ne pas les remarquer. Une apprentie libraire et un publicitaire vont alors tenter de percer le mystère de cette Librairie hantée ... Un roman mystérieux aux apparences trompeuses qui explore les pouvoirs de la littérature.

Par Oscar Lalo, Christopher Morley
Chez Editions Récamier

|

Auteur

Oscar Lalo, Christopher Morley

Editeur

Editions Récamier

Genre

Littérature anglo-saxonne

La librairie hantée

Christopher Morley trad. Oscar Lalo

Paru le 30/10/2025

192 pages

Editions Récamier

20,90 €

ActuaLitté
9782385771614
© Notice établie par ORB
