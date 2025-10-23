La librairie hantée

La suite de La librairie ambulante, un classique américain traduit pour la première fois en France. Un chant d'amour aux libraires, à la littérature et à ses pouvoirs. La suite de La Librairie ambulante , classique de la littérature anglo-saxonne, publiée pour la première fois en langue française. Roger et Helen Miffin, après avoir parcouru la Nouvelle-Angleterre dans leur librairie ambulante, décident de s'installer à Brooklyn pour ouvrir leur commerce de livres. Mais rapidement, des phénomènes curieux se déroulent dans cette ambiance feutrée à l'odeur de tabac. Et le propriétaire semble ne pas les remarquer. Une apprentie libraire et un publicitaire vont alors tenter de percer le mystère de cette Librairie hantée ... Un roman mystérieux aux apparences trompeuses qui explore les pouvoirs de la littérature.