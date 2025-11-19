Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Profession urgentiste

Soline Roy, François-Xavier Moronval

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment se fait le tri des patients ? Que signifie " pronostic vital engagé " ? L'auteur raconte les coulisses de la vie aux urgences et les différentes facettes de son métier. Il revient sur le Covid, les attentats de Strasbourg et la façon dont ces événements l'ont bouleversé en tant qu'homme et médecin. François-Xavier Moronval est médecin-urgentiste à l'hôpital d'Epinal dans les Vosges, au SAMU, et forme le public aux gestes d'urgence. Il anime la chaîne Doc FX sur YouTube et tient une chronique hebdomadaire sur France bleu sud-Lorraine. Un livre INSPIRANT, qui vise à réconcilier les patients et futurs patients que nous sommes et les soignants, voire à faire naître des vocationsUn témoignage PASSIONNE et ENTHOUSIASTEDes REPONSES aussi bien psychologiques que pratiques à des questions qui nous concernent tous

Par Soline Roy, François-Xavier Moronval
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Soline Roy, François-Xavier Moronval

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Médecine d'urgence

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Profession urgentiste par Soline Roy, François-Xavier Moronval

Commenter ce livre

 

Profession urgentiste

Soline Roy, François-Xavier Moronval

Paru le 19/11/2025

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253238973
9782253238973
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.