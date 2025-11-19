Profession urgentiste

Comment se fait le tri des patients ? Que signifie " pronostic vital engagé " ? L'auteur raconte les coulisses de la vie aux urgences et les différentes facettes de son métier. Il revient sur le Covid, les attentats de Strasbourg et la façon dont ces événements l'ont bouleversé en tant qu'homme et médecin. François-Xavier Moronval est médecin-urgentiste à l'hôpital d'Epinal dans les Vosges, au SAMU, et forme le public aux gestes d'urgence. Il anime la chaîne Doc FX sur YouTube et tient une chronique hebdomadaire sur France bleu sud-Lorraine. Un livre INSPIRANT, qui vise à réconcilier les patients et futurs patients que nous sommes et les soignants, voire à faire naître des vocationsUn témoignage PASSIONNE et ENTHOUSIASTEDes REPONSES aussi bien psychologiques que pratiques à des questions qui nous concernent tous