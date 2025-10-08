Inscription
#Roman jeunesse

Princesse Sarah

Laureen Bouyssou, Frances Hodgson Burnett

Dans cette magnifique édition intégrale, retrouve le destin romanesque de Princesse Sarah, avec l'histoire complète des 46 épisodes du dessin animé et plus de 250 illustrations. Dans l'Angleterre du XIXe siècle, Sarah intègre un pensionnat d'excellence pour parfaire son éducation. Orpheline de mère, son père est un riche négociant qui doit rester aux Indes. Traitée comme une princesse, Sarah obtient de nombreux privilèges. Mais lors du brusque décès de son père, Sarah est ruinée : reléguée au rang de bonne, elle vit dans le grenier, et est à la merci de la terrible directrice du pensionnat : mademoiselle Mangin... D'après l'oeuvre de Frances Hodgson Burnett (Lien -> https : //www. amazon. fr/Frances-Hodgson-Burnett/e/B000AP8N9K/ref=dp_byline_cont_book_1)

Par Laureen Bouyssou, Frances Hodgson Burnett
Chez Larousse

Auteur

Laureen Bouyssou, Frances Hodgson Burnett

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Princesse Sarah

Laureen Bouyssou, Frances Hodgson Burnett

Paru le 08/10/2025

288 pages

Larousse

16,99 €

9782036080072
