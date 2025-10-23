L'homme de ma vie pour Noël

Une romance de Noël qui allie humour et répliques bien senties. Et surtout amour ! On en redemande ! Et si le plus beau des cadeaux n'était pas au pied du sapin... mais au fond du coeur ? A vingt-huit ans, Julia pense avoir touché le fond : elle vient de se faire virer de son boulot, son petit ami décide de la larguer, et une catastrophe n'arrivant jamais seule, elle a un accident de voiture. L'autre véhicule est endommagé, et le destin semble bien décider à se moquer d'elle, car son propriétaire est Léo, son ancien crush du lycée. Jamais elle ne va pouvoir payer les réparations ! Mais Léo a un deal étrange à lui proposer : se faire passer auprès de sa famille pour sa fiancée le temps des fêtes, juste pour éviter une réunion de Noël explosive avec son ex, désormais en couple avec son frère jumeau. Julia accepte sa proposition et signe le contrat. Direction un Noël haut en couleur où mensonges, rancunes familiales et sentiments inattendus risquent de bousculer bien plus que des traditions. Entre joutes verbales, quiproquos et moments de tendresse, Julia et Léo vont devoir composer avec une famille déjantée, une ex-cavalière venimeuse, et surtout... avec ce qui naît entre eux. Ou qui a peut-être toujours été là. Une romance de Noël drôle, touchante et pleine de rebondissements, où l'amour s'invite quand on s'y attend le moins.