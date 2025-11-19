Notions communes

La question des "notions commune" à l'âge classique est rarement étudiée pour elle-même ; elle est le plus souvent reconduite aux nombreuses controverses sur les idées innées tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, ou bien encore au problème de l'axiomatique et de la mathématisation de la logique aux XVIe et XVIIe siècles. Ce dossier, coordonné par Mogens Laerke et Louis Rouquayrol, aborde la question différemment en prenant pour fil conducteur les pratiques du savoir dans la première modernité.