Un cadeau enneigé

Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise

C'est bientôt Noël à Licornia... Et pendant toute une nuit, la neige a recouvert les toits des maisons et les routes ! Ici, les vacances ont déjà commencé. La ville, toute blanche, est magnifique. Mais... oups ! A cause de la tempête, deux enfants, Damien et Victoire, sont bloqués à Licornia, et pire encore... Le père Noël ne pourra pas distribuer de cadeaux cette année ! Et si Sarah, Pauline et moi faisions quelque chose ? Parviendrons-nous à fêter Noël à Licornia ?

Par Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise
Chez Larousse

Auteur

Ana Punset, Diana Vicedo, Claire Trévise

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Un cadeau enneigé

Ana Punset, Diana Vicedo trad. Claire Trévise

Paru le 08/10/2025

128 pages

Larousse

9,99 €

9782036079953
