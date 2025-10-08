Inscription
Choupisson et Mamisson

Clémentine Beauvais, Stephanie Graegin

Voici la petite Choupisson, une hérissonne toute mignonne et un brin friponne ! Elle aime les fantômes, les balançoires et surtout, Clem, son doudou préféré ! Sa grand-mère, elle, aime les fraises, tricoter et border sa petite-fille dans son lit ! Et bien sûr, toutes deux adorent les histoires... Ensemble, elles partagent de joyeux moments ! Cet album propose dix petites aventures quotidiennes, tendres et amusantes, qui illustrent parfaitement la tendre complicité qui unit Choupisson à sa grand-mère !

Par Clémentine Beauvais, Stephanie Graegin
Chez Larousse

Auteur

Clémentine Beauvais, Stephanie Graegin

Editeur

Larousse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Choupisson et Mamisson

Stephanie Graegin trad. Clémentine Beauvais

Paru le 08/10/2025

56 pages

Larousse

14,99 €

9782036078727
