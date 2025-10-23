Des sources du mont Gerbier-de-Jonc jusqu'à l'estuaire atlantique, Prodigieux fleuve Loire vous emmène à la découverte de 100 sites naturels d'exception, emblèmes de la richesse écologique du plus long fleuve de France. Forêts alluviales, grèves sableuses, îles sauvages, coteaux abrupts, zones humides : explorez une mosaïque de paysages préservés, abritant une faune et une flore d'une rare diversité. Un voyage au fil de l'eau, pour ressentir toute la puissance et la beauté d'une Loire encore indomptée.