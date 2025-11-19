Inscription
#Roman francophone

Ba

Jean-François Chabas

Yukon, 1910. Prise dans une avalanche, Selma, 13 ans, est recueillie par Ba, jeune veuve originaire d'Annam, qui vit recluse dans sa cabane. Mais le passé de Ba refait surface et, avec lui, un dangereux ennemi... Alors que tout les oppose, les deux femmes vont se lier d'amitié, dans un monde où la violence domine et où la nature reprend ses droits. S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - J'exprime mon avis à l'oral - Je m'exprime à l'écrit COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Jean-François Chabas - Un roman d'aventures historique - Pour mieux interpréter - Avez-vous bien lu ? GROUPEMENT DE TEXTES - L'aventurier face à la nature ARTS ET MEDIAS - La Ruée vers l'or de Chaplin.

Par Jean-François Chabas
Chez Flammarion

|

Auteur

Jean-François Chabas

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Ba

Jean-François Chabas

Paru le 19/11/2025

192 pages

Flammarion

4,90 €

9782080492708
