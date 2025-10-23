Un beau livre pour découvrir le bonheur d'un intérieur relaxant. Slow Home est un beau livre magnifiquement conçu, qui célèbre les intérieurs et les modes de vie qui privilégient la pleine conscience, la simplicité et l'élégance intemporelle. Découvrez de magnifiques maisons qui privilégient l'artisanat, les matériaux naturels et un design soigné, créant des espaces à la fois apaisants et inspirants. A travers de riches photographies et des récits perspicaces, ce livre explore comment cultiver un intérieur qui évolue avec vous, plutôt que de suivre des tendances éphémères. Des paisibles refuges scandinaves aux habitations urbaines chaleureuses et pleines d'âme, Slow Home présente des intérieurs qui racontent une histoire d'authenticité et de connexion. Avec des conseils pratiques pour concevoir des espaces qui encouragent la détente, la créativité et une plus grande appréciation des moments de la vie quotidienne. Que vous soyez passionné de décoration intérieure ou que vous recherchiez un mode de vie plus intentionnel, ce livre est une mine d'inspiration pour créer un intérieur qui vous ressemble vraiment.