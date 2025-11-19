Inscription
#Beaux livres

Mini-mugs cakes

A préciser, Hachette

ActuaLitté
Les tablettes Nestlé Dessert® déclinées en 20 recettes gourmandes ! - 20 recettes à préparer en quelques minutes à peine : Mini-mug cakes façon muffin au chocolat noir et pépites de chocolat blanc, Mini-mug cookies au caramel au beurre salé et pépites de chocolat au lait, Mini-mug cakes au chocolat blanc et spéculoos, Mini-mug cakes au chocolat noir absolu et clémentines, Mini-mug cake banane et chocolat caramel... - 4 mini-mugs collector et exclusifs avec 4 sous-mugs de présentation. Associez le réconfort d'un délicieux dessert gourmand avec un produit de qualité !

Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Desserts, pâtisseries

Paru le 19/11/2025

48 pages

Hachette

24,95 €

9782017892755
© Notice établie par ORB
