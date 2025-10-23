Love & Baklawas

Embarquez pour un voyage sensoriel et culturel au coeur des traditions sucrées du Moyen-Orient ! Plongez dans l'univers gourmand et parfumé des pâtisseries du Levant avec Alan Geaam. Ce livre vous invite à découvrir la richesse des traditions sucrées qui traversent les frontières du Liban, de la Turquie, de la Jordanie, de l'Iran, et au-delà. A travers 65 recettes authentiques, Alan Geaam dévoile les secrets des gâteaux iconiques comme le baklawas, les ma'amouls, mais aussi des créations revisitées qui allient tradition et innovation. Des desserts de fête, des douceurs quotidiennes, des crèmes délicates et quelques boissons raffinées vous feront voyager dans l'âme du Levant. Au-delà des recettes, Les pâtisseries du Levant est aussi une véritable immersion dans l'histoire et les ingrédients essentiels de cette pâtisserie : miel, fruits confits, épices, et eaux florales. Alan Geaam nous raconte son lien intime avec ces desserts et nous guide à travers les saveurs qui ont marqué son parcours, avec un focus particulier sur Tripoli, berceau de certaines des plus belles traditions pâtissières.