Une biographie de Paul Pogba

Du city stade de Roissy-en-Brie aux plus mythiques pelouses du monde, Paul Pogba a connu un incroyable destin. Né dans une famille passionnée de foot, il dribble et rêve très grand dès le plus jeune âge. Entre talent, coups durs et victoires éclatantes, découvre l'épopée d'un champion pas comme les autres, porté par l'envie de briller... et de toujours revenir plus fort. Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.