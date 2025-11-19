Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Une biographie de Paul Pogba

Cyril Collot, Luca Caioli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du city stade de Roissy-en-Brie aux plus mythiques pelouses du monde, Paul Pogba a connu un incroyable destin. Né dans une famille passionnée de foot, il dribble et rêve très grand dès le plus jeune âge. Entre talent, coups durs et victoires éclatantes, découvre l'épopée d'un champion pas comme les autres, porté par l'envie de briller... et de toujours revenir plus fort. Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs auteurs de nombreux ouvrages sur le football.

Par Cyril Collot, Luca Caioli
Chez Hachette

|

Auteur

Cyril Collot, Luca Caioli

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une biographie de Paul Pogba par Cyril Collot, Luca Caioli

Commenter ce livre

 

Une biographie de Paul Pogba

Cyril Collot, Luca Caioli

Paru le 19/11/2025

128 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017346128
9782017346128
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.