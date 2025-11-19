Coloriages mystères Disney - Très grands classiques

Tes plus belles illustrations Disney Pixar... en XXL ! Retrouve les magnifiques illustrations de Jérémy Mariez dans ce livre de coloriages mystères géant (format 28, 3x40 cm) ! Suis le code couleur pour faire apparaître Vaiana, les Aristochats ou encore Mulan, et crée des tableaux grandioses avec tes personnages Disney et Pixar préférés. Tous tes héros favoris prennent vie dans ce best-of des 40 plus beaux coloriages mystères en version XXL, dont 10 illustrations inédites. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - suis le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 COLORIAGES - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - pour une immersion XXL dans les plus beaux coloriages Disney. Format 283x400 mm. PAPIER PREMIUM - pour éviter les débordements UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney, de tous âges !