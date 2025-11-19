Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Coloriages mystères Disney - Très grands classiques

Jérémy Mariez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tes plus belles illustrations Disney Pixar... en XXL ! Retrouve les magnifiques illustrations de Jérémy Mariez dans ce livre de coloriages mystères géant (format 28, 3x40 cm) ! Suis le code couleur pour faire apparaître Vaiana, les Aristochats ou encore Mulan, et crée des tableaux grandioses avec tes personnages Disney et Pixar préférés. Tous tes héros favoris prennent vie dans ce best-of des 40 plus beaux coloriages mystères en version XXL, dont 10 illustrations inédites. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - suis le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 COLORIAGES - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - pour une immersion XXL dans les plus beaux coloriages Disney. Format 283x400 mm. PAPIER PREMIUM - pour éviter les débordements UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney, de tous âges !

Par Jérémy Mariez
Chez Hachette

|

Auteur

Jérémy Mariez

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coloriages mystères Disney - Très grands classiques par Jérémy Mariez

Commenter ce livre

 

Coloriages mystères Disney - Très grands classiques

Jérémy Mariez

Paru le 03/12/2025

96 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312765
9782017312765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.