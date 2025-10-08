Inscription
Guadeloupe

Collectif, Hachette, Adam Stanbul, Aurélie Huot

Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les visites et activités à ne pas manquer, les meilleures adresses locales, des cartes très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Guadeloupe : - 2 grands chapitres organisés autour des meilleurs points de chute à Grande-Terre, dont Pointe-à-Pitre, et à Basse-Terre ; avec des propositions de visites et d'activités à faire en une journée. - Un chapitre spécifique sur les autres îles de l'archipel : Les Saintes, La Désirade et Marie-Galante, pour des séjours hors des sentiers battus. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : plages de rêve, les plus belles randonnées, culture créole, des focus historiques, les meilleurs spots de snorkeling... - Nos adresses coups de coeur, locales, pour tous les budgets. - 20 cartes et plans, et plus de 200 photos. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Chez Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Guadeloupe

Guadeloupe

Paru le 08/10/2025

176 pages

Hachette

10,95 €

