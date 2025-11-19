The Warrior Princess and the Barbaric King Tome 8

Après le duel mortel contre le troublemort, Séra et ses amis s'envolent chez les Ykst afin de percer le mystère de l'armure de Vehor. Radyl arbore fièrement l'armure et le bouclier en purgacier que lui ont confectionné les vieux sages Quyeft et Kimaki. En chemin, la petite troupe est attaquée par les Ihat, des descendants des Ykst qui vivent de manière rudimentaire dans les bois. Vehor rencontre alors des diffiicultés pour manoeuvrer son reflet de dragons et la petite troupe chute dans la jungle hostile...