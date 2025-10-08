Inscription
#Beaux livres

On peut tout faire à l'Airfryer SL400

Stéphanie de Turckheim, Turckheim stéphanie De

Le livre officiel pour utiliser son air fryer Ninja® SL400 au quotidien, du petit déjeuner jusqu'au dîner ! Avec l'Air fryer Ninja® SL400, vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller ou déshydrater tous vos aliments préférés ! Cet appareil a sa place dans toutes les cuisines grâce à son format optimisé avec ses 2 tiroirs superposés. Découvrez 50 recettes savoureuses pour rendre votre quotidien plus gourmand de l'apéro au dessert : - Duo de roulés feuilletés, tapenade et fromage frais ail et fines herbes - Camembert coulant et ses frites de pain - Chakchouka aux oeufs et feta - Cordons bleus de dinde, jambon et fromage et pommes noisettes - Boulettes d'agneau au miel et aux raisons et semoule de couscous - Magrets de canard à l'orange et navets rôtis - Ribs sucrés salés et ratatouille - Nems aux crevettes et riz à la cardamome - Croquettes de poisson à l'aneth, sucrines braisées, sauce tartare express

Par Stéphanie de Turckheim, Turckheim stéphanie De
Chez Hachette

|

Auteur

Stéphanie de Turckheim, Turckheim stéphanie De

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine au robot

On peut tout faire à l'Airfryer SL400

Stéphanie de Turckheim, Turckheim stéphanie De

Paru le 08/10/2025

128 pages

Hachette

5,95 €

