Nos âmes enneigées

Deux ans qu'ils s'étaient embrassés pour la première fois, un soir de 31 décembre. Ca aurait dû être une bonne année, c'est ce qu'ils s'étaient souhaité. Un an qu'il l'a quittée. Un an qu'elle se promène au bord de la falaise Elizabeth est peintre. Alors que sa carrière bat des records, elle se voit donner l'opportunité d'exposer à Oslo. Là où tout a commencé : là où elle a rencontré Jason. Avant qu'il ne rompe brutalement sans qu'elle n'en comprenne la raison. Nimh, sa meilleure amie, la pousse à profiter de ce que la vie lui offre. Elle l'accompagne en Norvège, bien décidée à leur faire passer deux semaines de folie. . Mais quand Elizabeth retrouve Jason, elle ne sait plus où elle en est : pourquoi a-t-il disparu sans donner de nouvelles deux années auparavant ? Pourquoi a-t-il quitté l'équipe nationale de hockey où il excellait ? Peuvent-ils se donner une seconde chance ? Sur la glace norvégienne, tout peut arriver... A partir de 16 ans.