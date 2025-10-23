Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Nos âmes enneigées

Emma Colins

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux ans qu'ils s'étaient embrassés pour la première fois, un soir de 31 décembre. Ca aurait dû être une bonne année, c'est ce qu'ils s'étaient souhaité. Un an qu'il l'a quittée. Un an qu'elle se promène au bord de la falaise Elizabeth est peintre. Alors que sa carrière bat des records, elle se voit donner l'opportunité d'exposer à Oslo. Là où tout a commencé : là où elle a rencontré Jason. Avant qu'il ne rompe brutalement sans qu'elle n'en comprenne la raison. Nimh, sa meilleure amie, la pousse à profiter de ce que la vie lui offre. Elle l'accompagne en Norvège, bien décidée à leur faire passer deux semaines de folie. . Mais quand Elizabeth retrouve Jason, elle ne sait plus où elle en est : pourquoi a-t-il disparu sans donner de nouvelles deux années auparavant ? Pourquoi a-t-il quitté l'équipe nationale de hockey où il excellait ? Peuvent-ils se donner une seconde chance ? Sur la glace norvégienne, tout peut arriver... A partir de 16 ans.

Par Emma Colins
Chez Slalom

|

Auteur

Emma Colins

Editeur

Slalom

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nos âmes enneigées par Emma Colins

Commenter ce livre

 

Nos âmes enneigées

Emma Colins

Paru le 23/10/2025

416 pages

Slalom

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375545294
9782375545294
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.