Fascination

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

ActuaLitté
A l'occasion du vingtième anniversaire de Twilight, découvrez cette édition exclusive avec un jaspage d'exception. Bella, dix-sept ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère, pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie, ni à la petite ville de Forks, où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes ? A la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas humain. Il est plus que ça. Bella en est certaine.

Par Stephenie Meyer, Luc Rigoureau
Chez Hachette

|

Auteur

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal glam

Fascination

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 08/10/2025

416 pages

Hachette

35,00 €

ActuaLitté
9782017343516
© Notice établie par ORB
