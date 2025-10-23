Inscription
Album jeunesse

Celle qui n'avait pas peur des vagues

Alexis Jenni, Zafouko Yamamoto

ActuaLitté
Dans cet album merveilleusement illustré, Alexis Jenni raconte Ida Lewis qui, dès l'âge de 12 ans, a appris à nager, à naviguer sur une barque, à garder le phare et à sauver des vies. Les tableaux peints par Zafouko Yamamoto donnent toute leur force à cette aventure. Débarquée sur la petite île de Lime Rock, au nord de New York, pour que son père prenne ses fonctions de gardien de phare, à 12 ans, Ida est la meilleure nageuse du coin, elle a également appris à naviguer sur une barque, tout comme elle a appris à s'occuper du phare. Lorsque son père tombe malade, elle devient la seule à pouvoir le remplacer dans ses fonctions. Ida accomplit tout le travail de maintenance et de surveillance, elle a la charge de la lanterne qui aide les bateaux à se diriger pour rejoindre le port de Newport. Et quand Ida aperçoit quatre garçons en danger dans l'eau, elle sait qu'elle doit agir, car leur vie en dépend. Elle n'hésite pas une seconde. Après ce premier sauvetage, il y en a eu beaucoup d'autres, mais personne ne le savait et cela n'avait pas d'importance pour elle. Elle n'avait pas peur et elle faisait ce qu'elle faisait de mieux dans la vie : sauver des vies.

Par Alexis Jenni, Zafouko Yamamoto
Editions Paulsen

|

Auteur

Alexis Jenni, Zafouko Yamamoto

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Celle qui n'avait pas peur des vagues

Alexis Jenni, Zafouko Yamamoto

Paru le 23/10/2025

Editions Paulsen

18,00 €

9782375024638
