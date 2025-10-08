L'art de penser autrement

Erika Delattre t'invite à un voyage intérieur inédit, loin des recettes toutes faites du développement personnel. Forte de son parcours singulier, elle révèle comment nos pensées inconscientes façonnent notre réalité et propose une approche novatrice : la méthode Project®. Déclinée en 7 étapes, cette méthode allie neurosciences, pleine conscience et pratiques de transformation douce pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie intérieure. A travers des exercices sensoriels, des rituels de respiration et des outils d'exploration émotionnelle, ce livre t'accompagne pas à pas vers une version plus alignée, libre et consciente de toi-même. Plus qu'un guide, c'est une invitation à devenir l'artiste de ta pensée, à créer ta réalité avec présence, intention et authenticité.