L'art de penser autrement

Erika Delattre

Erika Delattre t'invite à un voyage intérieur inédit, loin des recettes toutes faites du développement personnel. Forte de son parcours singulier, elle révèle comment nos pensées inconscientes façonnent notre réalité et propose une approche novatrice : la méthode Project®. Déclinée en 7 étapes, cette méthode allie neurosciences, pleine conscience et pratiques de transformation douce pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie intérieure. A travers des exercices sensoriels, des rituels de respiration et des outils d'exploration émotionnelle, ce livre t'accompagne pas à pas vers une version plus alignée, libre et consciente de toi-même. Plus qu'un guide, c'est une invitation à devenir l'artiste de ta pensée, à créer ta réalité avec présence, intention et authenticité.

Par Erika Delattre
Chez Hachette

Auteur

Erika Delattre

Editeur

Hachette

Genre

Réussite personnelle

L'art de penser autrement

Erika Delattre

Paru le 15/10/2025

192 pages

Hachette

19,95 €

ActuaLitté
9782017342342
