Star Wars Légendes - La menace révélée Tome 4 . Edition collector

Alors que la crise séparatiste prend de l'ampleur, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sont chargés de protéger une sénatrice visée par un mystérieux complot. Pourront-ils empêcher l'assassinat redouté ? De son côté, la chasseuse de primes Aurra Sing se lance à la poursuite d'un Jedi déchu... mais cette traque pourrait bien se retourner contre elle. Pendant ce temps, le pirate Nym, en cavale loin de la Fédération du Commerce, doit retrouver le redouté Sol Sixxa. Mais avant de s'embarquer dans cette mission périlleuse il va devoir identifier qui, dans cette affaire, est le véritable ennemi... Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiés aux US par Dark Horse) sont proposés dans d'épais volumes d'environ 450 pages qui s'intéressent à différentes époques de la Galaxie. Dernier tome pour La Menace Révélée qui nous amène donc jusqu'à l'adaptation de L'Attaque des Clones et jusqu'au volume 1 de l'ère La Guerre des Clones.