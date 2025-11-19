Inscription
#Comics

Star Wars Légendes - La menace révélée Tome 4 . Edition collector

Collectif, Panini

ActuaLitté
Alors que la crise séparatiste prend de l'ampleur, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sont chargés de protéger une sénatrice visée par un mystérieux complot. Pourront-ils empêcher l'assassinat redouté ? De son côté, la chasseuse de primes Aurra Sing se lance à la poursuite d'un Jedi déchu... mais cette traque pourrait bien se retourner contre elle. Pendant ce temps, le pirate Nym, en cavale loin de la Fédération du Commerce, doit retrouver le redouté Sol Sixxa. Mais avant de s'embarquer dans cette mission périlleuse il va devoir identifier qui, dans cette affaire, est le véritable ennemi... Les séries Star Wars de la période 1991-2014 (publiés aux US par Dark Horse) sont proposés dans d'épais volumes d'environ 450 pages qui s'intéressent à différentes époques de la Galaxie. Dernier tome pour La Menace Révélée qui nous amène donc jusqu'à l'adaptation de L'Attaque des Clones et jusqu'au volume 1 de l'ère La Guerre des Clones.

Par Collectif, Panini
Panini comics

Auteur

Collectif, Panini

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Retrouver tous les articles sur Star Wars Légendes - La menace révélée Tome 4 . Edition collector par Collectif, Panini

Commenter ce livre

 

Star Wars Légendes - La menace révélée Tome 4 . Edition collector

Collectif, Panini

Paru le 19/11/2025

448 pages

Panini comics

34,00 €

ActuaLitté
9791039139427
