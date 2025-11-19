Inscription
#Imaginaire

La cavalière de l'ombre

Emilie Delma

ActuaLitté
Dans un royaume aux portes de la guerre et ravagé par la peste des âmes, survivre est déjà un exploit. Se lier à un dragon quand on n'est pas soldat ? Une anomalie. Saeriel n'est ni une guerrière ni une héroïne. Juste une soigneuse sans histoire. Mais le jour où le dragon de son frère jumeau revient seul, couvert de plaies et porteur d'une corruption mortelle, tout s'effondre. Son frère a disparu. Les dragons tombent les uns après les autres. Et la guerre menace le royaume entier. Pour découvrir la vérité, Saeriel infiltre Nightingale, un avant-poste militaire où règne la loi du plus fort. Mensonges. Trahisons. Secrets. Là-bas, sous les ordres de Kalen, un commandant aussi froid qu'intraitable, Saeriel va se retrouver plongée dans un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux qu'elle ne le pensait. Et si la disparition de son frère n'était que le début ? Mensonges. Trahisons. Secrets. Là-bas, sous les ordres de Kalen, un commandant aussi froid qu'intraitable, Saeriel va se retrouver plongée dans un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux qu'elle ne le pensait. Et si la disparition de son frère n'était que le début ?

Par Emilie Delma
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Emilie Delma

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

La cavalière de l'ombre

Emilie Delma

Paru le 21/01/2026

MXM Bookmark

21,99 €

ActuaLitté
9791038167223
© Notice établie par ORB
