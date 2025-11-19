Inscription
#Imaginaire

Petits complots et magie noire

Aurore Kopec

ActuaLitté
Plusieurs mois se sont écoulés depuis les mésaventures d'Edwin entre les griffes de l'alpha des panthères et il n'a toujours pas recouvré tous ses souvenirs. Cette amnésie affecte sa relation avec Kellan, qui s'éloigne et se rapproche de son nouveau calice. Mais lorsque Kellan est accusé de meurtre, Edwin n'hésite pas une seule seconde à voler à son secours. Pourtant, toutes les preuves désignent le vampire. Persuadé que quelqu'un a pris l'apparence de Kellan, il engage une course contre la montre et contre la justice pour prouver que l'invisible existe et ainsi sauver l'homme qui compte le plus pour lui. Entre son coeur magique à apprivoiser et une magie aussi noire qu'ancienne qui s'attaque à la communauté, Edwin devra se battre pour sauver ceux qu'il aime.

Par Aurore Kopec
MXM Bookmark

|

Auteur

Aurore Kopec

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Petits complots et magie noire

Aurore Kopec

Paru le 19/11/2025

MXM Bookmark

16,99 €

ActuaLitté
9791038152328
