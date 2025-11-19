Petits complots et magie noire

Plusieurs mois se sont écoulés depuis les mésaventures d'Edwin entre les griffes de l'alpha des panthères et il n'a toujours pas recouvré tous ses souvenirs. Cette amnésie affecte sa relation avec Kellan, qui s'éloigne et se rapproche de son nouveau calice. Mais lorsque Kellan est accusé de meurtre, Edwin n'hésite pas une seule seconde à voler à son secours. Pourtant, toutes les preuves désignent le vampire. Persuadé que quelqu'un a pris l'apparence de Kellan, il engage une course contre la montre et contre la justice pour prouver que l'invisible existe et ainsi sauver l'homme qui compte le plus pour lui. Entre son coeur magique à apprivoiser et une magie aussi noire qu'ancienne qui s'attaque à la communauté, Edwin devra se battre pour sauver ceux qu'il aime.