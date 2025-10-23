Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Comptoirs d'Orient

Yvan Strelzyk

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis sa mort, il est impossible d'évoquer l'amiral Keposvorsans faire naître la discorde : qui était-il vraiment ? Un navigateurexceptionnel, un explorateur héroïque, un tacticien génial ? Ou un redoutabletraître à la Couronne, un manipulateur cynique, un aventurier sans scrupuleporté par de folles idées de grandeur ? Pour avoir côtoyé cet homme plusieursannées durant, dès la fondation de nos trois comptoirs de commerce sur lapéninsule de Malaisie en 1718, et pour l'avoir accompagné de sa gloire à sadéchéance et jusqu'à la fin que l'on sait, je crois aujourd'hui nécessaire derévéler ce que j'ai pu consigner au fil des jours dans mon journal de bord. Etainsi, enfin, la Postérité tranchera.

Par Yvan Strelzyk
Chez Editions de l'Astronome

|

Auteur

Yvan Strelzyk

Editeur

Editions de l'Astronome

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Comptoirs d'Orient par Yvan Strelzyk

Commenter ce livre

 

Les Comptoirs d'Orient

Yvan Strelzyk

Paru le 23/10/2025

288 pages

Editions de l'Astronome

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366862461
9782366862461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.