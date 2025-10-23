Les Comptoirs d'Orient

Depuis sa mort, il est impossible d'évoquer l'amiral Keposvorsans faire naître la discorde : qui était-il vraiment ? Un navigateurexceptionnel, un explorateur héroïque, un tacticien génial ? Ou un redoutabletraître à la Couronne, un manipulateur cynique, un aventurier sans scrupuleporté par de folles idées de grandeur ? Pour avoir côtoyé cet homme plusieursannées durant, dès la fondation de nos trois comptoirs de commerce sur lapéninsule de Malaisie en 1718, et pour l'avoir accompagné de sa gloire à sadéchéance et jusqu'à la fin que l'on sait, je crois aujourd'hui nécessaire derévéler ce que j'ai pu consigner au fil des jours dans mon journal de bord. Etainsi, enfin, la Postérité tranchera.