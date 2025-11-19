Inscription
#Essais

Le gorille des montagnes

Christine Tardieu

On ne trouve des gorilles que sur le continent africain, dans les forêts tropicales, essentielles à leur existence. Le gorille des montagnes des Virunga, que Dian Fossey a étudié, mis également à l'honneur par le film Gorilles dans la brume, et qui intéresse ici Christine Tardieu, vit sur la partie ouest du grand Rift africain. Ce que ce livre propose au lecteur est de comprendre l'évolution très particulière que cette espèce a connue dans son milieu naturel. En effet, le pied du gorille des montagnes parait ressembler à s'y méprendre à celui de l'homme, contrairement à ses cousins du Gabon ou aux autres primates. Pourquoi ? Son habitat a-t-il joué un rôle dans cette évolution morphologique ? Pour quelles raisons est-il géographiquement si éloigné des gorilles de l'Ouest africain, dont il s'est radicalement séparé au cours de l'histoire ? Quelles sont les différentes étapes de sa vie, et comment se constitue un groupe avec ses " dos argentés " et ses " dos noirs " ? Ce face-à-face soulève nombre d'énigmes que l'autrice se propose d'éclaircir, mais aussi une problématique brûlante : celle de la concurrence entre les hommes et les gorilles pour l'occupation de la forêt, devenue particulièrement aiguë dans cette région de l'Afrique densément peuplée. Une cohabitation pacifique est-elle encore possible ?

Christine Tardieu
Hermann

|

Auteur

Christine Tardieu

Editeur

Hermann

Genre

Physiologie animale

Le gorille des montagnes

Christine Tardieu

Paru le 19/11/2025

168 pages

Hermann

18,00 €

9791037044822
