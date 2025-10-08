Première sortie au cinéma

La pluie tombe. " Et si on allait au cinéma ? " propose Mamie. Ce sera la première fois pour Sami ! En plus, à la fin du livre, une double page documentaire sur l'histoire du cinéma. " Les histoires de P'tit Sami " : la collection de lecture à deux voix pour les 3-5 ans ! Cette collection de lecture à deux voix, dans laquelle l'adulte lit le texte et l'enfant nomme les mots illustrés, permet à votre enfant de structurer son langage, de se préparer à l'apprentissage de la lecture, et de comprendre ses propres émotions grâce à des thèmes qui lui sont familiers. Des petites histoires qui font parler les enfants !