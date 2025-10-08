Inscription
5 histoires de Stitch

Disney, Isabelle Albertin

Pour suivre les aventures de l'adorable Stitch au fil de sa progression en lecture ! J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peut lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. 5 histoires de niveaux de lecture progressifs sont réunies dans ce recueil : Niveau 1 - Début de CP : Stitch à l'école, Noël à Hawaï Niveau 2 - Milieu de CP : Lilo et Stitch - le film, Le concours de surf Niveau 3 - Fin de CP : Angel, l'amie de Stitch

Par Disney, Isabelle Albertin
Chez Hachette

Auteur

Disney, Isabelle Albertin

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Commenter ce livre

 

5 histoires de Stitch

Isabelle Albertin

Paru le 08/10/2025

160 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
9782017330493
